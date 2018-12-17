中石化安順廠土地都計案 南市府：未完成整治前不應變更

2018-12-17 21:16

〔記者蔡文居／台南報導〕因戴奧辛污染目前整治的中石化台南安順廠，內政部都委會日前決議將安順廠污染場址35餘公頃土地由土壤污染管制區變更回復原使用分區（住宅區、遊樂區及鹽田用地），引起台南市漁權會質疑。漁權會理事長郭瑞昌為此提出異議，今天痛批安順廠尚未完成整治就變更回復住宅區，天底下哪有這種事？根本是圖利財團，要求完成整治後再說，且南市府目前也屬看守期，不應貿然決定。

市府都發局則澄清說，中石化公司於南市府辦理「變更臺南市主要計畫（第五次通盤檢討）案」報內政部審議後，逕向內政部都委會陳情，並非南市府提案，也非經南市都委會審議通過。市府認為尚未完成污染整治前，不應變更其都市計畫，並應請中石化公司儘速完成污染整治。同時應先與相關單位及地方居民及充分意見溝通，再將土壤汙染管制區變更為適當分區。

都發局表示，內政部都委會考量該決議並非公開展覽內容，所以要求市府應再公開展覽，廣納民眾意見。經市府今年9月重新公開展覽後，目前中石化公司及地方居民均已表述陳情意見，市府已逕送內政部都委會討論，本案尚未審決。

中石化公司表示，土地污染區依據我國法令已可循土污法限制相關建築使用，無須透過土地使用分區管制即可有效進行相關管制，前次都市計畫將該公司土地變更為土地污染管制區已屬疊床架屋。因此，這次通盤檢討案，將土污管制區恢復為原使用分區符合相關法理。

中石化說，依內政部都委會決議再公開展覽的附帶條件，在未公告解除土壤污染管制區前，土地使用應依「土壤及地下水污染整治法」規定辦理。因此，該公司相關土地仍受土污管制法限制相關開發利用行為。該公司盼大家依循法治原則，理性看待這次變更陳情案。

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