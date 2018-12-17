整治一拖再拖 泰山人怒：貴子坑溪越來越髒

2018-12-17 21:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕清溪遙遙無期！又稱為中港西大排的新北市泰山區貴子坑溪長年惡臭，30多年來是人人唯恐避之不及的「黑龍江」，這兩周更呈現混濁的乳白色，疑遭工廠偷排廢水，泰山民眾質疑貴子坑溪不僅沒有通盤整治，「還越變越髒！」新北市政府環保局今天稽查，指出水質經過快篩COD、重金屬等沒有異常反應，將持續追查污染源。

匯集泰山、林口和新莊生活污水的中港大排2006年經整治後，化身都市親水廊道，但以新北大道為界的中港大排卻因沿岸的工廠偷排廢水，水質混濁，常有垃圾漂浮，當地民眾常嘆是不被重視的次等公民，最近水呈現不明的乳白色，民眾憤而拍照上傳臉書，點名民代，諷「選前說要整治，現在可以處理了吧？」

新北市政府水利局曾指出，貴子坑溪水質改善分為短、中、長期規劃，短期規劃為施作子母溝和定期清淤，加速水流速度以降低惡臭，水利局副局長諶錫輝坦言「但這不是治本之道」，也無法履行2018年上半年動工的承諾，「預估明年6月擇定」，目前完成可行性評估，還要等細部設計和審查。也就是遲至明年動工。

諶錫輝分析，貴子坑溪主要污染源為工廠製程廢水，杜絕污染必須靠取締；中期則是泰山區污水下水道接管工程，避免民生廢水排入；長期則等待塭仔圳市地重劃，解決非法工廠問題。

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，中港大排下游和貴子坑溪的惡劣水質不是單一污染源所造成，相關污染整治已列入市府跨局處平台列管追蹤，也針對水污染列管事業進行定期稽查，督促業者妥善操作廢污水處理設施，並架監視器取締亂倒垃圾情形。

孫忠偉說，近兩周則沒有接獲民眾陳情，截至今天，今年貴子坑溪陳情只有5件，環保局總計稽查30件，處分6件，罰鍰總金額約60萬，。

至於貴子坑溪或中港大排下游有沒有機會分得整治經費去污截流、水質淨化，像中港大排一樣大變身？諶錫輝說，未來貴子坑溪沿岸住宅若越來越多，會有機會，以達資源分配、效益分配的效率。

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