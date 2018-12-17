奇！大陸冷氣團南下 澎湖天空涇渭分明

2018-12-17 19:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度襲台的大陸冷氣團，除了氣溫明顯降低外，澎湖天空也出現異象，一邊是雲層密布、另一邊則是晴空萬里，目睹民眾嘖嘖稱奇！不少人擔心是地震雲，澎湖氣象站表示，是大陸冷氣團剛好通過澎湖上空，帶來乾燥雲系所致。

由於大陸冷氣團來襲，今日澎湖氣溫感到明顯下降，上午8時10分左右，天空突然壁壘分明，一邊雲層密布聚集，另一邊則是晴空萬里，出現明顯界線，許多民眾紛紛把握機會，照出奇特景象PO上臉書，引發網友們熱烈討論，但都不解其成因，還有人說是地震雲，與連日來台灣地震頻傳有關。

針對澎湖上空出現異象，澎湖氣象站表示，根據衛星雲圖顯示，今日上午8時10分大陸冷氣團南下，剛好經過澎湖上空，在白色雲層帶中出現明顯空檔區，一直持續至上午9時，歷時約1個小時，民眾目睹到與天空異象時間相近，雖相當罕見，但仍屬於自然現象，民眾不用過於恐慌。

至於為何出現明顯分界線，兩邊景象迴異的情形，澎湖氣象站表示，主要是大陸冷氣團南下，帶來乾燥雲系，後面乾冷氣候讓天空晴空萬里，與前方雲層密布情形剛好形成明顯界線，如果是大範圍的雲系通過，就成為鋒面過境，只是剛好大陸冷氣團帶來雲系通過澎湖上空，就出現民眾目睹的奇景。

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