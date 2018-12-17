交通違規檢舉浮濫 新北市議會擬刪警局預算6億

2018-12-17 20:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年智慧型手機、行車記錄器普及化，造成交通違規檢舉量大增，警方疲於奔命，民眾怨聲載道。新北市議會今天進行新北市政府明年度預算審查第二讀會，針對警察局罰金罰鍰16億餘元歲入，市議員何博文等人提出刪減6億元動議，多位議員認為，針對惡意及重覆檢舉或是不影響交通的違規案，警方應有篩選機制，避免濫開罰單，因各方爭論不休，大會決議延後討論。

何博文表示，「檢舉達人」越來越多，引發民怨，造成基層員警負擔，警方為達成績效，把人力浪費在開罰單，忽略需要維護治安的地方，他主張刪除6億元的罰金收入，避免浮濫開罰。

周勝考質疑，難道「檢舉達人」一檢舉，警方就要受理嗎？針對單一事項、單一地點重複檢舉，應有過濾或篩選機制。

高敏慧舉例，土城區中華路有一家滷肉飯，只要生意好就沒有停車位，現在當地施作人行道工程，停車位縮減，每天至少開20張違停罰單，民眾情何以堪。她批評，市府只准州官放火、不許百姓點燈，有些官員的公務車也違停，卻未秉公處理。

市議會國民黨團書記長林金結緩頰說，如果砍掉歲入預算，將影響歲出預算，就算砍到剩下1塊錢，難道警方就不開單嗎？照相機就不運作了嗎？他認為警察在執法過程應符合比例原則，審慎斟酌，不要一遇檢舉就開單。

市警局長胡木源表示，明年編列的罰金收入約比今年增加1億元，罰金增加原因是因民眾可透過系統上傳違規事證，檢舉件數每年呈倍數增加，今年針對上傳系統已有篩選機制，同一地點、同一違規事項在24小時內只會開1張罰單，若24小時內重覆檢舉，電腦系統會自動顯示，避免連續開罰，目前也研發簡訊通知系統，若車主將資料登入系統，警方受理檢舉時就會自動發送簡訊給車主，提醒車主移置車輛。

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