這30個鄉鎮獲選經典小鎮！ 苑裡、瑞芳、田尾、北港上榜

2018-12-17 18:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣經典30小鎮票選結果出爐！交通部觀光局將明年訂為小鎮漫遊年，從11月8日至26日進行經典小鎮票選活動及秘密客現勘評分，票選出30個經典小鎮，包括以溫泉聞名的台北北投、有公路花園美稱的彰化田尾、擁有百年歷史的雲林北港都榜上有名。

觀光局表示，經典小鎮遴選活動是由地方政府推薦、民眾票選及秘密客走訪，邀集全國各地觀光旅遊領域專家學者、旅運業者、觀光產業協會等實地至全國各地小鎮進行旅遊體驗，從全台遴選出30經典小鎮。

北部票選小鎮包括包括基隆市中正區的海角新樂園體驗無障礙優質行程；充滿歷史文化底蘊的文教城市宜蘭縣宜蘭市；全台唯一陸海空3D旅遊經典小鎮宜蘭縣頭城鎮；可享受全台知名溫泉泡湯的台北市北投區；充滿老台北風味的大稻埕；驚探水金九礦山秘境的新北市瑞芳區；體驗自然品茗茶香的新北市坪林區；朝聖獨一無二總統鎮桃園市大溪區；吹起九降風、仙草飄香的新竹縣關西鎮；以及漫步竹塹古蹟風華的新竹市舊城區。

中部地區有可以體驗藺草編織的苗栗縣苑裡鎮；紅棗故鄉黃金小鎮公館鄉；來到南投縣集集鎮馳騁鐵馬漫遊鐵道及綠色隧道；台中市新社區體驗菇果花香賞螢趣；素有公路花園美稱的彰化縣田尾鄉；到鹿港鎮可探訪職人、見證工藝之美；以及擁有歷史文化的百年藝鎮、燈會原鄉雲林縣北港鎮。

往南走，來到嘉義市東區漫遊檜意文創生活圈。登上嘉義縣梅山鄉體驗茶園、茶席、茶香之美；台南市鹽水區有全球最嗨蜂炮慶典；稻米的故鄉後壁區可體驗插秧樂及順天知命人情；屏東縣東港鎮能體驗迎王文化和極鮮美食；恆春鎮以古鎮海角風光享負盛名。

花東地區的台東縣成功鎮擁有無敵山海景、可以體驗漁村風情。花蓮縣瑞穗鄉泡湯泛舟、茶香乳香咖啡香。離島澎湖縣湖西鄉可以享受海島渡假、體驗悠閒漁村之樂。漫步金門縣烈嶼鄉彷彿穿梭古今再現戰地風光。連江縣北竿鄉閩東建築展現出獨特的人文風情。

「國際慢城」與「客庄小鎮」同步公開

除台灣經典小鎮外，觀光局也選出「國際慢城」、「客庄小鎮」等特色小鎮。國際慢城包括漫步苗栗三義木雕城、白色浪漫的苗栗南庄、慢城歸心享受美麗人情的嘉義大林鄉及第一個經國際慢城組織認證的花蓮鳳林。客庄小鎮則有桃園市龍潭區、新竹縣竹東鎮及北埔鄉、苗栗縣南庄鄉及大湖鄉、台中市東勢區、高雄市美濃區（同時入選經典小鎮）、屏東縣竹田鄉、台東縣池上鄉、花蓮縣鳳林鎮（同時入選經典小鎮）等十大客庄小鎮。

觀光局長周永暉表示，希望透過台灣小鎮吸引國際旅客及國人旅遊，尤其去過還想去的重遊客及沒去過但想去的首遊族，真正讓旅客體驗台灣特色小鎮；觀光局也會配合推出相關行銷作為，包括小鎮彩繪列車、推廣小鎮一日遊、二日遊產品，吸引旅客留宿體驗，並結合國旅卡、觀光工廠等產業提供優惠，吸引旅客重遊。

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