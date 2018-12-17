十萬火急！陸委會：三請中方提供非洲豬瘟疫情皆未獲回應

2018-12-17 18:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕非洲豬瘟疫情持續延燒，我國海關已攔獲數起民眾攜帶中國豬肉或相關產品意圖闖關的案例。對此，陸委會主委陳明通今到立法院內政委員會報告、備詢時，民進黨立委張宏陸問及，中國是否可能故意讓疫情蔓延來台？陳明通說，他認為應是中國政府「失能」所致，並非「故意」，若是故意，「不應該也不道德」。

陳明通今日率領陸委會高階主管赴立法院內政委員會報告明年度預算，根據陸委會發表的明年度書面預算報告內容提及，中國今年8月爆發非洲豬瘟疫情，我方已透過協議窗口，洽請中國提供疫情最新情形，及農產品邊境管制措施，但未獲對方回復。

對此，張宏陸質詢時詢問此事，陳明通答詢表示，我方已三度洽請中國通報疫情，但對方都沒回應。

張宏陸追問，中國此舉是否為故意？陳明通表示，此事凸顯中國方的治理失能，非洲豬瘟疫情今年爆發後，中國可能以為能控制，如今卻已「連環爆」擴散至中國22個省、市，如對岸能有效掌控，疫情擴散不會如此之快。而我方請中國通報，「坦白說，我不希望看到他們政治考量」，畢竟兩岸交流頻繁，此事攸關人民健康。

張宏陸表示，我方當然不希望中國有故意之舉，但我方了解是否為如此？陳明通表示，他尊重張宏陸的看法，但如有故意之舉，「不應該也不道德」，我方不能沒有作為，必須強化第一線檢疫工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/