又有租霸？欠租走人留下大批垃圾 屋內滿目瘡痍

2018-12-17 18:42

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣又傳出租霸！一對年輕夫婦今年8月底承租羅東市區公寓，只繳交第1個月1萬2000元房租及4000元押金就開始擺爛不繳租，本月15日搬離後，屋內留下大批垃圾，牆壁釘滿釘子，沙發也被塗鴉，房東目睹「滿目瘡痍」景象差點暈倒。

房客林先生及王姓妻子透過租屋網站承租這間公寓，帶著讀國一、小學、幼兒園孩子，共一家5口入住，陳姓女房東收到第一個月租金、部分押金合計1萬6000元後，再沒收過錢，房客連管理費、水電也都沒繳。

陳姓女房東要求繳交房租，數度催討未果，後來友人告知，房客先前曾在羅東有租屋不繳錢紀錄，被其他受害房東列入黑名單，陳姓女房東今天向媒體投訴，提醒大家注意，希望不要再有人受騙上當。

陳姓女房東說，房客一家人搬離後，屋內留大批垃圾、奶粉罐、娃娃、衣服，電風扇截腰折斷，沙發塗鴉，牆壁釘滿釘子，一片狼藉；陳姓女房東、媒體今天陸續打電話給房客，想詢問他們的回應，對方未接聽電話，陳姓女房東氣得跳腳。

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