草莓蛋糕上的草莓不會洗？ 網友:「連5星級飯店也不洗」

2018-12-17 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕有名崩潰媽媽表示，買了草莓蛋糕當作孩子的生日蛋糕，事後卻聽到朋友分享，市售草莓蛋糕為了外觀，幾乎不會洗草莓，讓這名媽媽相當擔心。不少網友回應，台灣草莓皮薄易爛，店家的確都不會清洗，還有網友指出，自己吃飯店自助餐，親眼看到草莓是直接從塑膠盒放到蛋糕上。

原PO在PTT發文提到，朋友上完點心課後提醒她別買草莓蛋糕，因為上頭的草莓都不會洗，讓她相當崩潰，因為自己買了草莓蛋糕給孩子當生日蛋糕，擔心孩子不小心吃下農藥。原PO分析，草莓確實不耐洗，也想知道是否還有用心的店家，願意推出洗過的草莓蛋糕。

網友指出，草莓洗過顏色就不好看，而且洗了容易爛，如果是接單製作的小型甜點店還有機會洗，大間甜點店幾乎不可能。其他網友說，身邊有不少賣甜點的親友為了外表美觀，也說不會洗草莓。有網友表示，自己曾親眼看到某5星級高級自助餐，把塑膠盒中的市售草莓直接放在蛋糕上，從此之後再也不吃草莓甜點。

不少網友表示，若是很想吃，可以買普通蛋糕，再另外買草莓洗好放上去就好。也有網友建議原PO，能不要吃外面的草莓甜點就盡量不吃，惡劣一點的店家就算沒洗，還是會騙客人是洗過的。

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