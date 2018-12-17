高市38家違規未足額進用身障者 華泰電子列榜首

2018-12-17 18:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今天公佈第3季未足額進用身障勞工的事業單位，共計38家，包括華泰電子不足額8人，高居榜首，中宇環保不足額5人，長春人造樹脂、大連化學也不足額3人，振農水泥製品不足額2人，勞工局也表揚超額進用身障者的「金御園食品有限公司」。

勞工局表示，依據「身心障礙者權益保障法」規定，公立機關員工總數34人以上、私立機關67人以上，為「義務進用機關（構）」，須進用身障員工至少1人，今年10月，高市義務進用機關有1725家，法定應進用身障員額5660人，實際進用人數8619人，大多數義務機關都能達到或超過法定進用人數，約有4%的義務機關尚未足額進用。

今年11月，已有3家長期未足額義務機關，配合勞工局的職務再設計，順利足額進用身障者，包括大寮區超額進用身障者的「金御園食品有限公司」，經由就業服務員推薦身障朋友，並陪同面試，深入瞭解身障朋友其具備的技能，並接受職務再設計的建議，安排合適的職務內容，已陸續進用4名身障員工。

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