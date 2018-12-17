義联集團引爆AI研究潮 義大醫療智慧醫療中心打頭陣

2018-12-17 18:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕義联集團整合旗下教育、醫療等部門，成立「義大醫療智慧醫療中心」，今天由創辦人林義守掛牌開張，將整合義大體系3間醫院300多名主治醫師，和義守大學500多名教授，共同發展人工智慧（AI）相關技術，解決目前臨床醫療問題。

由於AI運用在醫療已是時勢所趨，義联集團有義守大學、義大醫院、義大癌治療醫院、大昌醫院和義大視覺公司等部門，義大醫療體系整合各專業領域，在義守大學醫學院區成立「義大醫療智慧醫療中心」，並鼓勵各單位研究團隊提出創新計劃，引爆一股體系AI研究風潮。

林義守今天在揭牌典禮致詞有感而發表示，當初捐獻大筆經費辦教育、開醫院，就是想回饋社會，如今20多年來能有此規模發展，以他一個沒讀什麼書的人來說，感到相當欣慰，他期許教育、醫療部門合作無間，導入更多AI技術嘉惠病人。

「義大醫療先進技術整合發展委員會」主委李伯皇表示，細胞治療是未來發展重點之一，義大已與基亞公司簽訂雙邊合作意向書，第一波將針對第4期實體癌症共同提出細胞治療計畫，為國內癌症病患提供嶄新的治療選項，並在義大醫院和義大癌治療醫院分別建構「免疫暨分子診斷中心」與「GTP細胞製劑廠房」，在符合國內外實驗室認證規範下，提供精準醫學檢測與細胞製劑產品。

此外，義大癌治療醫院也開設「免疫．細胞治療特別門診」，由具有細胞治療經驗的主治醫師擔任看診醫師，另組成專責門診團隊，為病人提供正確的醫療諮詢。

義大醫療智慧醫療中心執行長許朝添說，義大醫院智慧病房除智慧護理系統和先進儀器設備外，也結合義大視覺特效，採用3D動畫及擴增實境AR技術，建立自由操作與標記的數位脊椎模型，優化傳統醫病溝通與衛教模式。

今天智慧醫療展場同時展示與日本MJI公司合作開發的Tapia迎賓機器人及Tapia藥品衛教機器人，義大視覺公司合作開發的脊椎AR衛教系統，雲義科技公司共同開發的虛擬機器人助理小雲、義大健康雲以及醫療大數據平台。

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