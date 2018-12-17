貓奴黨內互打！ 蕭美琴高超畫技PK陳其邁

2018-12-17 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委陳其邁15日前往高雄駁二藝術特區參觀動漫展，在倉庫白牆展現身手，畫下愛貓陳小米，並於底下簽名「邁邁」，事後同黨立委蕭美琴在臉書張貼自己畫的貓咪作品，並拿陳其邁筆下的陳小米對比，讓網友直呼「這種黨內互打很可以」。

蕭美琴在貼文中指出，「畫貓這方面…我應該不會輸給邁邁。花蓮藝術大師還允許我展覽過的。」同時附上一張在她筆下具有「寫實感」的愛貓「Fluffy」畫作，和陳其邁的「卡通版」陳小米擺在一起，風格大相逕庭。

此文一出，紛紛引來網友留言、分享及按讚，有人稱讚蕭美琴是「被政治耽誤的畫家」，也有人表示「大家都是貓奴何必相煎太急」、「不要黨內互打啦，這是霸凌，怎麼看都是邁邁輸啊」，更有人替陳其邁護航「邁邁是山海經風格啦」、「比較像洞窟遺跡裡的壁畫」。

另外，陳其邁也將陳小米畫作公布在臉書，卻讓許多網友開玩笑表示「小米心裡苦但小米不說」、「你還是去做市長好了！畫畫你沒天份」，而事後陳其邁還到蕭美琴的臉書貼文回應：「我會加油！」

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