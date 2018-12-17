嘉明湖取消封山公告 冬季賞雪有機會

2018-12-17 17:28

［記者陳賢義／台東報導］台東南橫嘉明湖循往例，明年元旦過後「靜山（封山）」2個月，由於正值冬天雪季，引來山友反彈，質疑封山的必要性，台東林管處因應所求暫取消，近日將與山友座談，聽取各方意見，商議雪季期間是否開放。

嘉明湖國家步道為國內熱門登山步道，自2005年正式對外開放，每年吸引2萬多人次，2012年至2014年間曾因人潮過多及湖邊宿營等因素，造成嘉明湖周邊環境及步道的生態衝擊及壓力，因而自2015年起開始進行總量管制及實施為期3個月的靜山期。

為提供良好的山屋服務品質，近年來陸續進行兩座山屋的修繕並導入登山教育專業團隊進駐山屋管理，並於靜山期間由志工進行步道沿線及山屋周遭環境清潔及每年召開步道經管檢討會議。2017年底廣納各界意見將3個月的靜山期縮短至2個月。

台東林管處和往年一樣，日前在網站上公告明年元月5日開始靜山，山友大反彈，質疑動不動就封山，是把人民當作山老鼠。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，山友質疑封山必要性，將再討論封山形式，並與山友座談會，聽取各方意見，找到永續森林及讓讓大家在雪季也能上山的最佳方案。

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