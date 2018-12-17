因應元旦連假車潮 大湖警分局提早啟動交通疏導

2018-12-17 17:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年元旦連續假期，苗栗縣大湖及泰安風景區，湧入約8萬多人次、約4萬多輛車次，因應明年元旦連續假期，苗栗縣警局大湖分局提早啟動草莓暨溫泉季假期交通疏導管制措施，並以「交通安全順暢、防制交通事故及嚴懲重大違規」為重點，請用路人確實遵守交通規則。

大湖警分局指出，目前進入泡溫泉旺季及大湖地區正值草莓季，由於今年暖冬草莓提早盛產，採草莓民眾大量湧入，造成大湖及泰安地區交通流量大或壅塞情形，一般週休假日，平均每日約1萬人次、3500輛車次，今年元旦連續假期，約8萬多人次、約4萬多輛車次，平均每日21383人次、1萬多輛車次。

大湖警分局表示，因應龐大車潮湧入大湖鄉，因停車場嚴重不足，台3線及台72線進入大湖市區，以主幹道不塞，次支線緩進為原則，運用交通號誌延長停等秒數管制台72線、台3線南下進入大湖市區之車流速度，加強疏導離轄車輛。

此外，將開放恭敬橋橫向通過台3線，適度管制台3線北上車輛嚴禁左轉進入恭敬橋方向，避免內車道阻塞，影響車流行，同時加強巡鑼，嚴禁車輛占用車道臨停等違規行為。

大湖警分局也請遊客多利用「省道即時交通資訊網APP」，並收聽警廣、地區電台路況通報專線了解最新路況，並運用警察局LINE@APP廣播系統，了解易壅塞路段即時路況及停車資訊。

大湖警分局強調，另對於人潮較多之地區，將設置機動派出所，提供遊客旅遊導覽、緊急救護、交通安全宣導等服務。

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