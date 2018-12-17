衛福部預防及延緩失能照護成果展 服務據點增2倍更方便

2018-12-17 17:02

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部力推長照2.0，並於今日舉行「預防及延緩失能照護計畫」成果發表會，截至今年11月，共計有639個預防及延緩失能照護方案，導入2183個服務據點，而服務據點的成長幅度，相較去年12月達到2.16倍，總計4萬1997人次已受惠。

衛福部次長薛瑞元表示，從去年起推動「預防及延緩失能照護計畫」，建立以鄰近社區為基礎的預防及延緩失能照護服務體系，除了民眾方便前往外，更透過實際的參與，來維持並增進失能長者的生活品質，達到預防、延緩失能、失智與成功老化的目標。

該計畫主持人呂淑貞指出，預防及延緩失能照護計畫主要以衰弱老人及輕、中度失能或失智者為服務對象，透過方案研發單位與特約據點單位媒合，再結合社區資源與專業師資，應用於肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養與認知促進等6大主題，提供長者不一樣的課程規劃，可以快樂地慢慢變老。

職能治療師公會全聯會理事長張自強則強調，配合政府推動的長照2.0，除了預防及延緩失能照護計畫外，出院準備服務銜接長照專業服務中的復能訓練也很重要，透過職能治療在社區或居家的協助，有助於使個案在最少的照顧下，能夠做自己想做的事，提升獨立動機，並增加自我生活的能力與信心。

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