「英仕堡早餐」沙拉含反式脂肪 標示零含量挨罰

2018-12-17 16:51

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局10月抽驗市售15件油脂產品反式脂肪結果出爐，發現「英仕堡早餐」師大店的「沙拉」檢出反式脂肪1.25%，產品外包裝含量卻標記為零，來源廠商為新北市「昶圓企業有限公司」；衛局已令下架限期改正，並移請新北市府調查，確切裁罰金額尚待認定。

衛生局10月於烘焙業、早餐店、咖啡店、賣場等處抽驗15件油脂產品，包括8件烘焙用油脂或奶油或乳脂、3件沙拉、2件脂肪抹醬及2件奶精球，其中反式脂肪含量最高產品為「新加坡商永紐公司」的「安佳無鹽發酵奶油」及「台紐公司」的「無水奶油」，分別是2.89%及2.77%。衛生局表示，目前法規未限制反式脂肪含量，但就健康而言，愈少愈好。

另外，就產品標示查核發現，位於中正區羅斯福路的英仕堡早餐師大店，販售的「沙拉」檢出反式脂肪1.25%，惟產品外包裝標示為「0公克 / 100公克」，標示不符；據規定，每100公克小於0.3公克，才准標示為零。

衛生局表示，已命抽驗地點下架，改正前不得販售，經查該件違規產品來源廠商為新北市「昶圓企業有限公司」，現已移請所轄縣市衛生局處辦，裁罰金額尚待認定；若是「標示不符規定」，依食品安全衛生管理法，可處3萬元至300萬元罰鍰；若是「標示不實」，依同法則可處4萬元至400萬元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯指出，人工反式脂肪來自氫化植物油，氫化目的是增加穩定性、耐高溫，但若製程中氫化不完全，會產生危害心血管健康的反式脂肪，因此患有心血管疾病、年紀大或代謝不佳者，應當謹慎使用。

黃敬堯提醒，食品成分標示中有氫化植物油、半氫化植物油、植物性乳化油、精製植物油、人造奶油（黃油）、人造酥油（白油）或英文標示上有hydrogenated（氫化）等，就可能含有反式脂肪，應減少攝食。

至於沙拉油、棕櫚油、油炸油、酥油、奶油、巧克力醬、奶油球等產品，其反式脂肪含量則因品牌不同而不盡相同。因此，黃敬堯提醒，不妨多留意產品營養標示中反式脂肪含量，外食族則盡量搭配水果，均衡飲食。

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