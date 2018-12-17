除舊佈新！風雨無阻摸黑報佳音 卑南猴祭小勇士好剽悍

2018-12-17 16:53

［記者陳賢義／台東報導］台東市卑南族知本卡大地布部落歲時祭儀猴祭打頭陣，猴祭「達古範」小勇士完成2天1夜的試煉，昨天傍晚下山，當晚雖然下著細雨且颳起風，但小勇士們不畏寒，部落少女們歡喜跟隨，冒雨沿街報佳音及除舊佈新，同時宣告年祭就此展開，族人賞聲喝采。

「伊呀！伊呀…」爐火熊熊燃燒，穿著簡便雨衣來的少年及少女們報佳音熱音不減，沿街圈跳著傳統歌舞，傳報族人年祭開始，儘管細雨綿綿寒風起，但嘹亮歌聲與有力的舞步，看得部落長輩們好感動，直呼這就是卑南族的傳統「剽悍」和分享。

「真的好想哭喔！」看著兒子在隊伍裡又唱又跳，妹玲媽媽感動的眼眶泛紅，她說天空下著雨，氣溫也下降也許多，雖然有點不捨，但兒子參加了猴祭的試煉，感覺成長了許多，也變得更勇敢。

猴祭為卡大地布歲時祭典之首，除了男族人蓄勢待發的準備接受各項傳統試煉，婦女們也不得閒，傳授少女們編花、烹煮「阿拜（傳統米粿）」的手藝，告知歲時祭儀相關傳統，大家一起迎接新年的來臨。

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