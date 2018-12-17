創紀錄！400隻黑面琵鷺造訪高市茄萣濕地

2018-12-17 16:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市茄萣濕地推動保育生態有成，12月中旬觀察到400隻黑面琵鷺，創下歷年來最多紀錄！

高雄市代理市長許立明表示，茄萣濕地及永安濕地的前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾，加上食源豐富，逐漸成為鳥類得天獨厚的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地，每年10月至隔年4月，是茄萣濕地永安濕地最熱鬧的季節，大批黑面琵鷺、反嘴鴴、赤頸鴨、鸕鶿等冬候鳥來訪。

高雄市養工處表示，今年候鳥季剛開跑，茄萣濕地及永安濕地的冬候鳥成群飛來，相當壯觀，吸引許多賞鳥人士架設大砲，顯示市府在2處濕地推廣保育生態有成。

賞鳥人士更於12月中旬，在茄萣濕地觀察到列為瀕臨絕種一級保育類動物的黑面琵鷺約400隻，創下歷年來最高紀錄，打破2015年3月的285隻紀錄。

養工處指出，茄萣濕地除了南區公15生態復育區營造成功，吸引招潮蟹及彈塗魚等豐富生態，今年更多次紀錄到保育類魚鷹、澤鵟等鷹隼類，再配合生態解說中心辦理攝影展、鳥類模型展等，民眾除了可以在賞鳥亭，用望遠鏡細細觀察候鳥，也可在室內欣賞生態攝影作品。

至於鄰近的永安濕地，今年夏天除了東方環頸鴴及高翹鴴育雛，更有「意外訪客」大紅鶴暫棲悠遊，吸引大批鳥友觀賞，這個月候鳥季揭開序幕，就有大批反嘴鴴和雁鴨科報到。

市府表示，侯鳥季將持續到明年春天，歡迎民眾造訪2座濕地。

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