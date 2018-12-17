養生》她1天3顆蛋月減4公斤！營養師：營養又能燃脂

2018-12-17 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕吃太多雞蛋容易高膽固醇？不少人都有這種迷思，但有女子卻藉由多吃雞蛋，加上運動、調整飲食，成功在一個月瘦下4公斤。

據《ETtoday新聞雲》報導，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師表示，根據美國心血管協會研究，人體中的膽固醇和吃雞蛋其實沒有什麼關係，且雞蛋被稱為「完全營養食」，其中富含鐵質、卵磷脂、礦物質、維生素、胺基酸、好的膽固醇等等，非常有營養價值，不但能維持身體健康，還能幫助代謝脂肪、醣類。

趙函穎說，她曾遇過28歲女性用不當的減肥方式，沒有吃早餐，午、晚餐也幾乎只吃燙青菜，一週吃下的蛋不到3顆，結果不但減肥成效不佳，還導致經期不順，因為缺乏蛋白質，不但難以減肥，還容易導致水腫型肥胖，這名患者後來聽取建議，改成一天就吃下2、3顆蛋，並調整飲食，加上多運動、多喝水，不但月經恢復正常，還成功在一個月減下4公斤。

趙函穎指出，均衡飲食很重要，可多搭配蔬果、生菜沙拉等粗纖維澱粉的食物，且固體的水煮蛋在胃中可以延長消化時間，藉此增加飽足感，對於想要減肥的人來說，雞蛋不但營養又能控制食慾，是很棒的減肥好幫手。

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