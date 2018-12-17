第1次！彰縣正副議長選票蓋議員戳章 認人發放

2018-12-17 16:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上首度採取記名投票的縣市議會議長、副議長選舉，將於下屆議員當選人就職日25日舉行，縣議會謹慎因應，考量選票印製費用和投開票效率，預先將在印製完成的選票，蓋上新科議員的戳章（好比個人印章），認人發選票，讓議員拿自己的選票圈選正副議長人選。

縣議會秘書長史仁智表示，依照規定，記名投票顧名思義就是選票要有投票人姓名，姓名可以用印刷，連同印製選票一起印製，也可選票印製完成後再蓋印或簽名，若用印刷經費高，若讓議員簽名怕拉長投票時間，考量經費高低和作業時間快慢，最後決定以選票蓋戳章的方式執行。

史仁智指出，25日投票在議事廳舉行，議會工作人員會依據全縣第1到第9選區，以及該選區當選議員得票數高低，依序發出縣議員選票，議員領完自己的選票再用投票專用章圈選候選人，圈選完成選票投入票匭，54席議員全部投完選票，接著唱票計票，宣佈當選人票數，流程上選完議長後再選副議長，正副議長選出後當場宣誓就職。

由於國民黨和民進黨各推出人選角逐正副議長，兩黨都祭出只能投給黨推派的自家人選，被查到跑票將受黨紀處分，正副議長各有54張選票（因54席議員），共計108張選票，每張選票已預先蓋上選舉投票人的姓名，投票人完成投票後緊接唱票，唱票過程選票攤開，各黨團就能公開檢視選票流向，「有沒有跑票都能清楚掌握！」

議會排定25日選舉程序，早上8點30分到9點20分受理報到，9點35分進入議事廳推舉臨時主席，9點40分臨時主席主持推舉主持人，9點45分到10點宣誓就職，10點10分到11點35分舉行正副議長選舉，11點40分到12點議長、副議長宣誓就職和交接印信，12點15分到12點35分全體議員議會正門廣場合影，拍照結束緊接進行餐敘，整個儀式和選舉流程，預計在下午2點結束。

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