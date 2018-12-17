幫助身障者 台灣高通公司愛心捐二手筆電與交通服務費

2018-12-17 16:31

［記者洪美秀／新竹報導］台灣高通公司今天捐助天主教新竹市仁愛社會福利基金會65萬餘元，贊助基金會交通服務經費，讓居住偏遠地區或需要接送的86名智能障礙者，能搭乘交通車到基金會附設晨曦發展中心接受日間服務，同時捐贈二手筆電，協助推展啟智服務，高通公司成員還與身障學員一起縫紉鑰匙圈，體驗身障者自力更生的勇氣。

台灣高通公司已連續10年支持贊助仁愛社會福利基金會，今年再捐22萬美金、約台幣65萬餘元，做為基金會交通服務經費，幫助居住偏遠地區或需要接送的智能障礙者，同時也捐贈整理好的二手筆記型電腦49台，幫助智能障礙者獲得更多學習與成長機會。

仁愛基金會執行長林湘雅說，由於申請搭乘交通車的服務對象逐年增加，目前租賃四部中型巴士，每星期一到星期五早上6點半到8點半下午3點半到5點半要接送，範圍涵蓋新竹市區、香山區、新竹縣寶山鄉、橫山鄉、竹東鎮、芎林鄉、新豐鄉、竹北市等偏遠地區，家屬自付部分費用外，整年度交通服務經費約需190萬元，需社會各界愛心捐助。

林湘雅說，這幾年基金會募款不易，截至今年底還缺300多萬元服務經費，懇請社會大眾支持，愛心捐款劃撥帳號：50108020戶名：仁愛社會福利基金會。可電洽：03-578-4633分機1688。

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