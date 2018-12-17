台積電青年築夢計畫 7團隊共獲300萬元獎助金！

2018-12-17 16:27

［記者洪美秀／新竹報導］台積電文教基金會第3屆台積電青年築夢計畫，經13所大學、67組桃竹苗學子團隊參賽，評選結果有7個團隊勝出，將獲得300萬元築夢獎學金，每個團隊可獲25萬到70萬元不等的支助，勇敢築夢。

基金會表示，勝出團隊的築夢計畫橫跨綠色紡織、文化生態旅遊、社區長照、弱勢關懷、社區文創等廣泛領域。其中聯合大學曹薾譽的「愛染客」，將進一步把藍染轉換為具體驗經濟價值的商業模式，扮演苗栗發展地方創生的生力軍。

玄奘大學左孟平等人的「礦坑裡的螢火蟲」—十八重溪的礦坑冒險計畫，將透過創新文化生態旅遊，活化十八重溪老礦區。

另聯合大學林育君等人的「一代宗師」—袋代，將運用工業設計領域專業，讓舊衣回收素材轉為環保布袋。

中央大學潘丁涵等人的「《除了》雜誌」—《桃監裡的母親們》出版與推廣計畫，將出版書籍，提供社會新觀點，讓其他受刑人找到重新站起與寬恕的力量。

還有清華大學黃湘芸等人的「衤人」廢布價值再創計畫usage 100%機能布料再利用，有鑑於機能紡織布料進入製衣流程前，會有數十倍布料被浪費，提出活化廢布的價值計畫。

玄奘大學林詩涵等人的「天使」—捏麵人計畫，將推廣捏麵技術，讓長輩們達到復健效果，更讓捏麵人文化延續。

還有玄奘大學林宜慧等人的「85後的我們」，將關懷香山區發生鎘米污染事件的社區，重塑社區風貌發展計畫。

決審會評審總召集人，台積電文教基金會董事彭宗平以非洲坦尚尼亞1名39歲婦女Grace成功來台就讀清大研究所的勵志故事，鼓勵青年學子學習勇敢築夢精神；除關懷社會，並能提出解決問題的方案。

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