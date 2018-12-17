憂學測「5選4」沒落點 將公布各組合成績人數累積表

2018-12-17 16:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學入學明年新變革，學測成績採計最多只能4科，外界憂過往的科系落點難測，大學招生委員會聯合會今與大考中心同步指出，將會提供「學測各組合成績人數累積表」，學子收到成績單時將有34種人數分布，可作為申請校系的參考依據。

大學招聯會表示，調整「5選4」的初衷，是源自高中端強烈的反應，希望打破過去大學學科能力測驗5科必考、分分等值、學生無法適性學習的困境，希望學生是依照興趣、性向選填志願。

因此，大學招聯會已宣布，從108學年起的大學繁星推薦、個人申請及考試分發等管道，若各科系要採計學測成績，最多使用4科，盼讓學子有較多時間去適性探索，大學端也能思考所需人才。

但因明年首度「5選4」上路，外界擔憂將來填志願時，學測成績難以參考導致「沒落點」，對次，招聯會等邀集專家學者研議後，已協調大考中心，將首度提供「學測各組合成績人數累積表」，可藉此了解自己在科目組合中的相對位置，學生在收到成績單的時候可以看到34種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

招聯會也表示，學測成績5選4，可讓校系重新思考成績與人才間的對應關係，如目前108學年有68校2092科系參加個人申請，其中有49個科系寧願捨棄國文、數學等，也要同時採計社會、自然兩科，可見這些校系對於文理的先備知識有其需要。

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