胡適反共言論遭中國掩蓋 新版全集在台重見天日

2018-12-17 15:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕長期被中國掩蓋的胡適反共言論，在台灣中研院近代史研究所的努力下重見天日，胡適過去談自由民主、談反共，在2003年中國出版的全集中一字不見，中研院歷經6年時間重新編纂，選在今天胡適127歲誕辰日正式出版。

2003年中國安徽教育出版社完成44冊的胡適全集，卻因為政治因素，相關政論文字完全沒有被收入，包含1949年胡適離開中國後的反共言論、擔任中研院長時對於台灣社會、政治、文化和教育的建言都一字未見。2012年中研院院士王汎森，當時為中研院副院長，倡議重新編纂胡適全集，時任近代史研究所所長的黃克武支持下，由胡適紀念館主任潘光哲執行計畫。

中研院近代史研究所指出，新版「胡適全集」檔案來源主要是胡適紀念館藏和中國社會科學院近史所1949年以前的胡適檔案數位檔，並蒐羅報刊、雜誌、出版品和網路資料等等彙編而成，共分為「文存」、「書信集」、「時論集」、「日記」、「詩存」、「單行本論著」和「文章編年」等60冊陸續出版，第一批已經出版13本，包含潘光哲主編的時論集8冊和書信集5冊。

潘光哲表示，胡適是20世紀中國最重要的讀書人，言論具有價值和意義，1940年代末期，1950年代，是海峽兩岸對立最激烈的時候，當時胡適有許多關於自由民主和反共言論，但在中國2003年出版胡適全集的書中都一字未見，中研院近代史研究所花費6年時間收集彙整，今天終於重新出版。

潘光哲舉例，1939年毛澤東剛佔領北京的時候，胡適就寫給友人一封信，信中提及共產黨統治下絕沒有自由，友人向胡適「統戰」，但是胡適回信表示，現在已經沒有不說話的自由了，然而這樣的文章中國怎麼可能登出？

潘光哲說，現在的中國連自由的研究胡適都沒辦法，胡適當初就寫了民主與極權的衝突，中國那一套根本跟馬克思主義無關，現在中國還有多少書不能出，還有多少書被查禁，都是中國正在發生的事情，現在還在查教會、封教會，這本書現在中國恐怕都還無法進口，可能成為中國禁書。

如何從胡適言論來看今天台灣和中國的關係？潘光哲指出，今天為什麼需要反共？堅持自由民主立場就是必須反共，那應該要如何反共？要堅定自己信念，讀書思考，前輩的思考就是最重要的憑藉，當年他們早就想到這些問題，重新反省他們思考有沒有不周到的地方，有沒有需要改進的地方。

中研院胡適紀念館今起也舉行胡適「終身大事特展」，展出五四運動背景下，胡適和友人傅斯年、徐志摩、魯迅等人，在自由、民主、科學、個人主義和女子解放的新思潮下，如何面對自己的婚姻大事，如何衝撞傳統家庭價值及重塑再造中國文化習俗。

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