海水川橋下野溪遭污染 混凝土業者挨罰被送辦

2018-12-17 15:56

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局16日接獲民眾通報，指香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染，稽查人員昨、今2日多次至現場採樣，並祭出250萬元重罰，詳細檢驗結果出爐將倍數增加罰款，要求今日完成污染水體抽除及死魚清除，且依違反水污染防治法移送法辦。環保局呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬貸。

環保局指出，泰欣混凝土製品有限公司位於香山區大湖路167巷，目前負責營運者為鑫磊水泥製品股份有限公司，廠區設置2個40噸圓形桶槽，分別盛裝地下水及凝固劑，從事劣質混凝土攪拌用，疑因桶槽破損發生洩漏，液體沿廠內排水溝排放至於場區旁排水渠道，污染海水川橋下支流野溪，河段為大湖路167巷至61號西濱公路。

海山里長陳文賢說，昨早發現附近野溪排放大量紅色的有機溶劑，沿著野溪直到中下游，河水到了海水川橋時，清楚看到生命力最強的吳郭魚也紛紛翻肚，溪水流過的地方無一生物倖免，他到上游查看，才發現業者管線爆裂，排放許多液體到河裡，造成河裡生態浩劫。

市府昨日獲報後隨即由環保局、產發處、都發處等組成稽查小組前往現場，於場內洩漏處及場外排水渠道分別採樣檢驗，查鑫磊公司未申請水泥製品污水排放許可，且排放水不符標準將裁罰250萬元，並依違反水污染防治法移送法辦，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

環保局表示，請附近居民近期勿取水，更呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰。

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