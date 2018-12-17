高麗菜跌價害高山農 大學師生助產銷穩定部落發展

2018-12-17 15:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日高麗菜盛產而價格崩跌，影響新竹尖石偏鄉的石磊部落有機高山高麗菜，而長年到部落「義築」的台北科技大學建築系師生見狀，也決定幫忙產銷，找來中原大學商業設計系攜手，發揮愛心助部落建立小農品牌，打造消費合作社等，好穩定部落發展。

北科大表示，石磊部落在新竹縣尖石鄉海拔1450公尺的地方，因交通運輸限制，種植的高山高麗菜價格不親民，又近日高麗菜盛產價跌，部落處境雪上加霜，為了發揮大學社會責任，決定投入替農民建立品牌，創造固定的產銷管道。

而北科大建築系師生從9年前發起到石磊部落「義築」，卻也深入了解當地發展問題；北科大設計學院院長、建築系教授黃志弘說，當地的高麗菜、奇異果、香菇等以傳統農法種植，品質好但運送成本高，如高麗菜一顆要賣5、60元，比一般市售的20多元貴，銷售不易，最後只淪盤商賤價。

為了助石磊部落打造品牌，北科大更跨校跨領域，找來中原大學商業設計系合作，從農產品牌、行銷空間平台、周邊文創小物等一步步改造，創「石磊友善蔬菜」品牌與粉絲團，甚至在北科大校內籌設消費合作社，提供合理價格的高品質蔬果給師生，如今也成功幫助當地9名青年返鄉，盼穩定部落發展。

北科大建築系碩二生吳詩晴說，建築系的日常就是畫圖、作模型，但在石磊部落需挽起袖子，裁切木頭、操作機具，打造裝菜的木箱、市集所需的木桌椅、甚至是部落廚房的施工等，認為：「幫農民做出有設計感的攤位，成功吸引觀光客駐足消費，我很有成就感！」

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