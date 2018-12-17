資源給更需要的人！上榜台大貧生婉拒總統教育獎推薦

2018-12-17 15:17

［記者黃明堂／台東報導］台東高中學生吳紹睿家境清寒，日前透過台大希望入學計畫上榜電機系，校方原要推薦他角逐總統教育獎，但他認為自己獲得的東西已經足夠，資源要給更需要的人，所以婉拒推薦。

吳紹睿成長在單親家庭，4歲那年，媽媽獨力撫養他跟姐姐，1家3口住在只有10坪大的租用平房，媽媽在無法獲低收入補助的情況下，一肩挑起家計，他全力讀書回報，從國小到高中，在校成績都名列前茅，也靠獎學金減輕家裡負擔。

導師王玟綺家訪時，看他的房間只容一小張單人床和擺滿書本的桌子，書堆裡有微積分、量子力學、有機化學等大學用書，吳紹睿就讀數理資優班，早就抱定志向要讀電機，在這個領域超前自學。

校長蔡美瑤說，他校排前1%，常第一名，事實上透過繁星入學也幾乎篤定上台大電機。

吳紹睿說，選擇透過希望入學管道，是希望爭取到比別人多幾個月的提前學習機會。

導師知道他的家庭經濟不佳，主動幫他爭取各種獎學金資源，也因此，高一時他才有辦法第一次補習，補強較弱的英文科，吳紹睿認為這已足夠，不再接受社福團體的扶助，連導師欲推薦他角逐總統教育獎，若獲選可獲20萬元獎金，都被他婉拒。

吳绍睿說，因為是希望入學，未來4年不必煩惱學雜費，這樣就夠了，應該還有更多比自己更需要接受幫助的人，這個機會就留給有需要的人！

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