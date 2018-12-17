南投驚現「天空之島」奇景 奇幻沖浪式雲瀑……

2018-12-17 15:22

〔記者謝介裕／南投報導〕「雲瀑」或許大家不陌生，但你聽過、看過「沖浪式」雲瀑？隨著今年入冬首波大陸冷氣團報到，今日南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏森林園區上空雲層也千變萬化，尤其，形同海浪一波波襲捲而來的「沖浪式」雲瀑，使得大崙山宛若「天空之島」飄浮在雲海之間，讓人彷彿走進日本宮崎駿大師卡通動漫的場景，豈是美妙、奇幻足以形容﹗

鹿谷鄉大崙山銀杏森林園區，係南投縣觀賞雲海的勝地之一，隨著大陸冷氣團南下，不但日夜溫差變大，天氣也變得較不穩定，使得雲層也更加變化多端，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰之勢，一下子又似浪濤般從天際渲洩而下，令人目不暇給。其中，又以「沖浪式」雲瀑奇景，最令人嘖嘖稱奇。

鹿谷鄉竹林、竹豐及和雅等3村組成的「小半天休閒農業區」總幹事林建興指出，大崙山海拔約1500公尺，加上迎東北季風面向，此時冷凝的水滴未達降雨程度，便有利於雲層不斷聚集、堆疊，一旦踫到山頂與山谷之間對流旺盛，便會出現一波又一波、波波相連的「沖浪式」雲瀑奇景。

此次大陸冷氣團來襲，剛好符合此條件，以致湧雲如波濤般籠罩大崙山，也才會出現好像「天空之島」飄浮在雲海的罕見奇景，也是大崙山冬季雲海的一大特色，小半天休閒農業區約40家民宿業者，也特別攜手同心推出「賞雲看銀杏」導覽解說服務，滿足遊客深度知性之旅的需求，進而為地方觀光及產業發展盡分心力。

氣象局玉山北峰氣象站則表示，「雲」也是天氣變化的一項重要指標，好天氣時常可見一朵朵白色圓頂平底的雲，稱作「晴天積雲」，不過，天際一旦出現雲底混亂、顏色陰暗的「積雨雲」，則代表好天氣即將結束的「變天」警訊，值得上山賞雲民眾留意。

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