醫病》「大腸包小腸」 血便、冒冷汗 男嬰腸套疊險死

2018-12-17 15:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣5個月大的男嬰突冒冷汗、嘔吐，血便，母親焦急赴頭份為恭醫院求診，小兒科主任李浩遠立即做腹部超音波檢查，發現是大腸套入小腸內造成腸堵塞，確診為「腸套疊」，立即以超音波搭配食鹽水灌腸，將腸子推回原位。李浩遠提醒，若出現腸套疊症狀，須於24小時內迅速救治，否則恐有生命危險。

李浩遠表示，腸套疊好發於1歲以下嬰兒，尤以5到9個月最多，典型病徵是病童每隔5到30分鐘會間歇性哭鬧，繼而發生嘔吐及血便，糞便中混雜鮮血及黏液，腹部也會出現凸起腫塊。

李浩遠說，嬰幼兒由於腹部空間較小，因此大腸等器官較相近，較易出現腸套疊症狀，但9成的病嬰都難釐清確切病因，無法預防，若為常態型反覆出現腸套疊，多為個人先天體質異常，建議可以手術治療。

李浩遠強調，治療腸套疊須把握黃金24小時，若遲未治療，病童哭鬧及對外反應會急速虛弱，嘔吐物也因腸子卡住而轉為吐出綠色膽汁，呼吸淺短急促，活力下降併發發燒，伴隨血便等症狀，時間拖久恐致腸子壞死或破裂，引發腹膜炎或敗血症，嚴重將致死。

目前以超音波檢測腸套疊準確率達到98%，確診後24小時內治療死亡率將大幅降低。李浩遠指出，從肛門處灌壓食鹽水，通過大腸將套入的小腸往前推，使其恢復原位置，但若已出現休克、腹膜炎等症狀，須立即手術並確認有無其他病灶，呼籲家長若發現嬰幼兒有哭鬧、嘔吐、倦怠情況，應速就醫檢查。

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