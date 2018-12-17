公車播音遭投訴「騷擾」 網轟：不喜歡就去搭計程車！

2018-12-17 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕各大眾運輸工具都附有廣播系統，無論是到站播音還是緊急廣播都是為了民眾方便及安全為考量，但一名網友在臉書上PO出一份公文，指客運的播音服務遭乘客投訴「騷擾」，要司機注意音量大小，以免擾民，原PO直呼：「不喜歡就去搭計程車阿！」

原PO在臉書「爆怨公社」中發布一則貼文，照片是交通部公路總局台北市區監理所所發出的公文，內文表示，「有陳情人反映客運的到站播音服務變成騷擾，上車想要一個安靜的環境，請各公司轉告駕駛，在播報站名時要注意音量是否合適，以避免造成民眾困擾」。

這張公文讓原PO百思不得其解，在貼文寫下「一份令人看了會搖頭搖不停的公文...」，多數網友痛批這要求太誇張，網友表示，「覺得吵就自己開車，覺得開車累就請司機，覺得司機太貴那你在靠北三小？」、「這年頭什麼出頭都有」、「大聲被嫌吵，小聲嫌聽不到，到底要怎樣」；另有網友說：「這公文看得出來監理所只想解決接到投訴的問題，奧客就是被這種心態養出來的。」

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