竹北光明六路東段擬設自行車道 地方盼增停車空間

2018-12-17 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣將斥資3.6億元，改善竹北市光明六路東段及自強南北路的公共通行空間，並發展自行車道路網，作為人本環境及綠色運輸的示範道路；但地方希望增加路邊停車空間，活絡當地商圈。縣府工務處表示，將蒐集各方意見後納入規劃設計評估，預計明年9月動工。

工務處表示，竹北市高鐵特定區的公共設施20年前完成，但部分人行道鋪面老舊破損，無障礙設計不完善，架空纜線、號誌、牌面、燈桿紊亂，且欠缺自行車專用道；因此，該處提出竹北市道路優質化及環境提升計畫，爭取前瞻基礎建設的城市亮點計畫。

此計畫獲內政部營建署核定總經費3.6億元；其中，中央補助3億元，縣府配合6585萬元，議會已通過墊付案，目前進入規劃階段，因此舉辦地方說明會廣納民意。

養護科表示，此計畫以人本環境和綠色運輸為核心，分3年分區分段，進行公共通行空間系統通盤檢討。初步研擬，光明六路東段原則上車道數不變，但為增設2公尺寬的自行車道，竹北交流道以東到嘉豐二街路段擬略縮減停車帶及慢車道寬度，嘉豐二街到東興路路段擬縮減快慢車道間的分隔島寬度。自強南北路則是擬調整停車帶及車道寬度，增設1.5公尺寬自行車道。

當地民眾建議，希望保留並增加光明六路東段的路邊停車空間，方便帶入人潮，活絡當地商圈。另有民代質疑自行車道效能，但也有民代支持增設，為將來輕軌、引進Ubike等綠色交通開啟第一步。

養護科說，此計畫重點除增設自行車道，還將既有鋪面重新刨鋪、改善路基及路面排水坡度、孔蓋減量下地、統整各式桿牌共構，盼打造成為示範道路。工務處準備明年元月舉辦第二次地方說明會，經基本及細部設計後，預計2019年8月底完成預算書圖及發包文件，9月動工，2020年底前完工，希望讓行人走得更舒適、安全。

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