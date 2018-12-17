中市惠來溪、潮洋溪整治 水環境改善工程完成發包

2018-12-17 14:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市惠來溪、潮洋溪水質汙染，市府推動水環境改善，成功爭取中央前瞻計畫補助6.22億元。水利局今（17）日表示，參照綠川、柳川經驗，將截流沿線民生汙水，設置聯合水質淨化場及營造永續水環境景觀，工程已完成發包。

流經水湳經貿園區中央公園南側的惠來溪及潮洋溪，目前水質介於嚴重汙染到中度汙染。市議員陳淑華曾於議會業務質詢要求市府加強整治，並強化水岸景觀，同時串聯水湳、逢甲到新市政，期許參照整治柳川、綠川成功經驗，持續創造都市特色景點。

水利局說，惠來溪、潮洋溪水環境工程比照柳川、綠川經驗，首重水質改善，以恢復河川生命力及打造永續水環境為目標，預計截流沿岸民生汙水約1.5萬噸，在朝馬運動中心周邊公有地設置水質淨化場，淨化水源排回惠來溪，讓水質降至輕度汙染。

景觀改造方面，將以豐富植栽及水生植物為河川護岸注入綠色元素，營造律動及多元性水域；而公51用地、朝馬運動中心、逢甲廣場及台灣大道廣場等節點，將進行景觀營造。其中朝馬運動中心周邊水岸景觀，以河中島及人行橋為營造主軸，打造惠來溪唯一河岸休憩空間。

水利局表示，上述水環境改善工程已完成發包，預計二○二○年底完工，屆時各景觀節點透過綠色水岸串聯，連結水湳經貿園區及七期新市政中心，塑造全新的活力水環境。

市議員陳淑華表示，提昇整體城市環境，是台中市邁向300萬人口國際化城市一定要做的建設。上述整治計劃串接新市政中心、水湳經貿園區、逢甲夜市三大台中亮點，加入生態、人文元素，對打造台中核心區域成為水亮亮是無可替代、值得期待的計劃。

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