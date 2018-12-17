CPR+AED全國賽 竹縣兩美女義消奪第3名及最佳造型獎

2018-12-17 14:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中華緊急救護技術員協會第6屆「全國呼吸道插管暨CPR+AED競賽」16日在台北市士林運動中心舉辦，新竹縣政府消防局救護義消范姜美雪及姜秀芬勇奪全國第3名及最佳造型獎，成績歷年最佳；竹東分隊隊員吳忠任及林佑安則榮獲優異獎，值得肯定。

縣府消防局表示，全國呼吸道插管暨CPR+AED（心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器）競賽今年邁入第6屆，報名組別一年比一年多，今年CPR+AED組別計有44組報名，參賽者眾、且競爭愈來愈激烈。

新竹縣政府消防局警、義消4組參賽選手，經過上午第一輪初賽，有3組選手晉級下午的決賽，並與排名前20組選手同場較勁。經過激烈比賽，消防局救護義消范姜美雪及姜秀芬，一舉勇奪全國第3名；竹東分隊隊員吳忠任及林佑安成績榮獲優異獎。整體表現大幅進步，相當難得。

另本屆主辦單位特別設計最佳造型獎項，范姜美雪及姜秀芬以快打旋風裡春麗人物的造型，驚艷全場，獲得最多的掌聲，最終並獲得最佳造型獎殊榮！

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