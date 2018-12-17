核三1號機突檢修、2號機歲修 台電：今天電力充裕

2018-12-17 14:10

〔記者蔡宗憲、黃佩君／綜合報導〕全台為了核能用電問題引發討論，正值2號機組歲修的台電核三廠，早上又傳出1號機馬達軸承潤滑油出現低油位警報，正進行降載，預計停機檢修，屆時全台核電廠將只剩下核二廠維持運作。

台電表示，核三1號機停機影響有限，今天電力充裕。核三廠1號機裝置容量為95.1萬瓩，約佔今天最大供電能力供電3015.7萬瓩之3.15%，截至下午3點，核三1號機降載至13%，預計晚間才會降載到停機。

核三廠1號機今日上午發現三台反應爐冷卻水泵馬達，其中一台馬達軸承潤滑油出現低油位警報，核三廠基於機組運轉安全考量，上午11時開始將機組降載解聯停機，派員進入圍阻體內詳細檢修。

台電表示，核三廠每部機組皆有3台反應爐冷卻水泵，每台馬達都有潤滑油以潤滑冷卻馬達軸承，此次1號機反應爐冷卻水泵馬達軸承溫度仍在正常運轉可接受範圍，為確保該馬達穩定安全運轉，核三廠將停機檢修，檢修完成後，即可重新再起動機組併聯供電。

廠方強調，此次檢修沒有任何輻射異常狀況，解聯停機程序中將會排放清潔的白色水蒸汽。請民眾放心。（15:26更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/