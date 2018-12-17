防堵非洲豬瘟明起罰鍰再提高 首罰20萬、第二次100萬

2018-12-17 14:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕防堵中國非洲豬瘟疫情作法再升級，非法攜帶非洲豬瘟疫區豬肉的罰鍰再提高!農委會副主委黃金城表示，從明天凌晨0點開始，第1次違法攜帶從5萬元調高到20萬元，第2次就開罰100萬元。

動物傳染病防治條例第45條之1修正案從本月14日生效，旅客違規攜帶動物產品入境罰鍰已提高為1萬元以上、100萬元以下，並訂定裁罰基準，原本首次違規攜帶疫區豬肉罰鍰是5萬元，第二次50萬元，第三次100萬元。

黃金城表示，從上週新罰則上路後，累積違規案件有41件，案件數仍然太高，顯示民眾仍未重視豬瘟風險，因此決定再修改裁罰基準，提高首兩次違規罰鍰，基本上無論是否為疫區，肉品本來就不能攜帶到其他國家，除非申請檢疫才能攜帶。

黃金城指出，由於語言上的隔閡，期待透過宣導讓數量下降，讓旅客和國人都習慣法律規定，目前違規最多的是中國配偶和越南配偶，大部分都已經取得台灣國籍，會從聯誼會加強宣導，飛機上也會增加越南語廣播。。

黃金城指出，明天中央災害應變中心就會正式啟動，國家遭遇危險災害，例如颱風地震，動物或植物防疫也屬於其中一環，明天會由行政院長賴清德啟動應變中心，進入跨部會全面性防疫。

而原訂本月21日的全國性演習將延期，黃金城表示，會延到26日，由於演習當天院長還會到海關查看防疫狀況，了解攜帶肉品進關的各關卡，因此重新安排時間，會把全國性演練延期到26日。

至於有網友反應海外包裹被商家硬塞中國豬肉腸，黃金城說，不會裁罰收件民眾，但是希望民眾收到的話要寄到防檢單位，不要隨意丟棄，一旦進到廚餘系統會有危險性。（更新：14：34分）

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