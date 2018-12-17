竹縣新春音樂會 8團隊接力上場

2018-12-17 14:03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局將從明年元旦起到月底舉辦「春響．春想」新春音樂會，邀請8個優秀表演團隊表演8場音樂節目，縣長邱鏡淳今天在活動宣傳記者會中，邀請民眾踴躍參加新春音樂饗宴。

新竹縣政府文化局長張宜真說，明年1月1日下午2點半開始在文化廣場率先登場的是榮獲2017年世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團，當天上午11點到下午5點在現場有文創市集，歡迎大家一起來聽音樂逛市集。

愛樂劇工廠演出親子武俠張宜真也說，12日在演藝廳由他拉喇叭團帶來非語言音樂喜劇作品《國王的人馬》，這齣由資深戲劇大師耿一偉編導、國際知名音樂家亞歷山大‧尼安金擔任音樂總監的音樂劇，透過原創樂曲、逗趣肢體及笑鬧默劇的方式演繹，顛覆觀眾對銅管樂的想像。

其他還包括有國立台灣交響樂團、新竹交響管樂團、新竹聯合聖詠團、國立台灣師範大學管樂隊、新竹市立愛樂管弦樂團、愛樂劇工廠等團隊的演出，活動詳情可至新竹FUN表演網站（http://fun.hchcc.gov.tw）或新竹縣文化局官方粉絲專頁竹縣go藝思（https://www.facebook.com/hchcc.gov）查詢。

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