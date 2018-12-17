烏金來了！彰化入冬首批野生烏魚報到

2018-12-17 13:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕寒流來了，烏金也來了！彰化線西塭仔漁港傳出入冬首批野生烏魚報到的好消息，總共約捕獲1000多尾，由於預計氣溫仍將持續下探，漁民都在等著大筆烏金入帳！

彰化區漁會理事長陳宗義表示，昨天線西塭仔漁港共有兩艘膠筏捕獲野生烏魚，分別捕獲800多尾，以及100多尾，野生烏魚一上岸就被搶購，野生烏魚不分公母與重量，每尾約為3、400元，也讓漁民先賺到一小筆烏金。

陳宗義說，今年入冬迄今仍未見低溫，昨天傳出彰化首批野生烏魚報到的消息，讓漁民的精神都為之一振，希望接下來幾天的寒流再發威，只要天氣夠冷，加上海面不要有太大的強風，就可以等到大筆烏金進帳。

縣議員賴清美表示，她昨天一得知有捕獲烏金，馬上就到塭仔漁港，分享漁民的喜悅，看到漁民有烏金進帳，也非常開心。

彰化區漁會總幹事陳諸讚強調，烏魚主要經濟價值在「殺魚取卵」，也就是烏魚子，由於養殖烏魚都會比野生烏魚提早上市，目前市面上已有今年養殖烏魚子 。

陳諸讚表示，今年烏魚子價格跟去年差不多，區漁會已連續兩年凍漲，每盒兩付總重量8兩的烏魚子為1300元，每盒兩付總重量10兩的烏魚子為1700元，每盒兩付總重量12兩的烏魚子為2200元，總重14兩的為2900元，總重16兩為3700元，越大片烏魚子價格越貴，也深受金字塔頂端客群的喜愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/