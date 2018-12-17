被韓粉說「我們不同國」 肉粽老闆：我們都是台灣國

2018-12-17 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市「郭家肉粽」因為老闆一句「挺陳其邁」，肉粽店Google頁面遭到「韓粉」入侵，被洗成一星評價，而陳其邁與準高雄市新聞局長王淺秋15日先後前往店內消費，並呼籲愛與包容。肉粽店老闆昨日在接受媒體訪問時提到韓粉，表示「他們說我們不是同國的，但我說我們不是不同國，我們都是台灣國。」

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，「郭家肉粽」昨日店門前大排長龍，老闆表示：「他們韓粉要讓我倒閉，也不是好事啦，我會覺得也不需要這樣子啦。」老闆也強調：「他們說我們不是同國的，但我說我們不是不同國，我們都是台灣國。」

而先前外傳韓國瑜的女兒韓冰在15日會到郭家肉粽光顧，不過韓冰當天通知媒體「暫不會到訪」，原因是怕會妨礙店家做生意，日後會擇期私下拜訪。針對韓冰欲到訪一事，郭家肉粽老闆表示，公眾人物來一定會給我們有加分作用，客人當然歡迎，「但如果要再把這個事情發揮，我覺得是不要了啦」。

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