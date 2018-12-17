菜園賞鳥亭重建 奇特造型引發熱議

2018-12-17 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公雙湖園是軍方造林的成果，鄰近地方級濕地的菜園濕地，位在淡海水交接處，鳥類生態相當豐富，因此成為賞鳥熱區，由於先前設置賞鳥牆、廊道及座椅區，年久失修毀損，因此發包重新製作，但新的賞鳥亭造型引發各界熱議。

位於馬公內港東北岸灣底的菜園濕地，由於地勢較低，上游淡水來源充沛，1971年築成水庫，1993年軍方在魚塭西邊增建雙湖園人造濕地，園內有九曲橋、賞鳥亭、賞鳥牆，縣府造林工作隊在此復育海茄苳及水筆仔紅樹林，成效良好，濕地面積共約百公頃，分為四區：包括興仁水庫及造林區、雙湖園及紅樹林復育區、菜園魚塭區、菜園潮間帶海岸區。

由於菜園溼地鳥類生態相當豐富，因此澎湖縣政府農漁局生態保育科在此興建賞鳥亭、廊道及座椅牆，並設置解說牌，時間已逾10年以上，在颱風及東北季風相繼侵襲下，已多處毀損，而解說牌也不合時宜，因此澎湖野鳥學會多次呼籲重建，生態保育科因經費有限，以不到百萬元重建。

新建賞鳥亭為木造2層樓高建築，方便鳥友由高處遠眺，避免一直重複砍伐遮蔽視線的銀合歡等灌木樹枝，但因造型特殊，有人說像外星飛行器發射台，還有人與西嶼餌砲觀賞台相提並論，同時空間相當狹窄；但澎湖縣野鳥學會前理事長許自由表示，由於生態保育課是因安全考量，利用節餘款製作，盡量少用水泥建物，未來還會爭取經費進行整體規劃，事先與野鳥學會也商量過。

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