狂犬病再現？古坑山區半個月3起鼬獾咬傷人

2018-12-17 13:28

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑山區半個月來發生3起鼬獾攻擊咬傷民眾意外，古坑公所表示，3起意外都發生在清晨5、6點，與鼬獾入夜外出覓食習性有落差，不排除染狂犬病，呼籲民眾到山區隨身攜帶枴杖、木棍防身，發現野生動物不要餵食、騷擾。

古坑永光村吳姓村民昨天早上6點多外出運動，行經落羽松步道時突有一隻鼬獾朝他衝過來，吳男來不及反應腳被咬傷，他隨手拿起拐杖防衛，家人趕緊將他送醫急診，施打狂犬病疫苗。

永光村長賴茂行指出，這個月已發生3件鼬獾攻擊人事件，半個月前82歲黃姓老翁清晨5點多在落羽松步道附近的步道運動，突有一隻鼬獾衝出要攻擊他，幸老人家以拐杖驅趕沒被咬傷。

10天前徐姓婦人與2位同伴清晨5點多到落羽松步道運動，一隻鼬獾朝徐姓婦人攻擊，徐婦躲閃時被樹枝跘倒，背部遭鼬獾咬傷。

古坑鄉公所主祕林恒斌指出，公所將在山區步道懸掛告示牌提醒民眾、登山客注意，也提醒遊客上山能隨手攜帶木棍、登山杖防身。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/