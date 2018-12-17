花蓮松園別館出現赤字170萬！ 縣府也喊負擔重

2018-12-17 13:43

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮松園別館因有參天百年琉球松聞名，加上自日治時期遺留下的歷史建築，平均每年吸引20萬名遊客造訪，但近年受大環境影響，入園人數每況愈下，今年人潮更較往年少約2成，收支呈赤字，虧損達百萬，讓營運狀況陷入危機。

松園別館位在花蓮市美崙山麓，前身為花蓮港陸軍兵事部，館內完整保留兩層樓高的主體建築，並還有一棟昔日武道館，60餘株的大小松林，搭配各式蔓生植物，除在2002年被花蓮縣文化局登錄為歷史建築外，也成為在地別具盛名的藝文場域及觀光景點。

松園別館館長羅曼玲說，受到經濟不景氣等影響，入園人潮不僅逐年下降，民眾消費也跟著縮水，歷史建築與百年老松維護不易，建築本體修復、木棧道管理、病蟲害防治與松樹養護等，權責屬文化局，但一般建築修繕、木棧道維修，與園區發電機、水管、電氣、電梯等營運設施維護，則需自行負擔。

她說，在園區人事、管銷與環境維護成本等支出不變的情況下，收支已出現赤字，未來將會持續配合文化局，努力經營並研究吸引遊客入園消費的行銷策略。

松園別館自2011年起入園人次屢創新高，2015年達到巔峰25萬人，隔年開始走下波，近2年的年入園人數平均縮減2成，去年19萬人，今年截至10月底僅14萬人；其中在營收部分，去年開始呈負成長，約虧損35萬元，今年則已出現170多萬元的赤字。

花蓮縣文化局表示，松園別館委外「祥瀧股份有限公司」經營，每年須繳交定額權利金及經營回饋金（依全年營收5％計算），合計約120至140萬元，其中還須繳納50％給松園別館產權單位國軍退除役官兵輔導委員會台東農場。但縣府每年僅實收約60、70萬元，卻得支出200多萬元，收支不平衡造成縣庫負擔，也遭審計室與縣議會提出糾正，未來將積極改善。

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