柑城橋主橋段已通車 拓寬為4車道

2018-12-17 12:59

〔記者邱書昱／新北報導〕位在新北市樹林區連接樹林柑園、板橋、土城的柑城橋，經過整建後主要橋段12月已開放通車，新北市長朱立倫今天到場慰問員工及視察，新北市工務局表示，拓寬後橋面增加到4車道，預計明年3月自行車牽引道完工後能帶動當地交通和觀光。

柑城橋為貫穿三峽、樹林、土城等地的對外要道，由於近年樹林柑園、三峽北大特區發展快速，交通流量增加，新北市工務局進行柑城橋整修及擴建，讓原先僅有2車道的橋面增加到4車道。

負責施工的新北市新建工程處表示，柑城橋從2016年7月開始動工，改建後從原先的284公尺縮短為271公尺，新橋梁底高程達17.89公尺，高於防洪高程16.19公尺。

工務局表示，工程採用「半半施工」降低交通影響，施工期間辦理舊橋封閉、拆除、新橋吊梁及拓寬，前後進行4次交維改道，此次工程總經費約7億9千萬元，橋梁兩端將設置自行車牽引道，串聯大漢溪及三峽河系統，預估明年3月10日完工後，屆時提供河濱休閒運動空間。

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