節能作公益 民眾未領取禮券贈家扶

2018-12-17 12:32

〔記者王涵平／台南報導〕南市舉辦起為期3個月「省能、省錢選標章 好禮雙重抽」活動，今舉辦抽獎活動，中獎名單公告於經發局網站等官網或粉專，未領取禮券全數捐贈北台南家扶中心。

加速老舊電器汰換，南市經發局在臉書舉辦月月抽超商禮卷活動，更於今年8月1日至10月31日結合知名家電賣場，在63家特約門市舉辦購買「節能標章」或「能源效率標示1、2級」之商品，滿2000元即可參加抽獎活動，帶動節能產品銷售商機約達新台幣6654萬元，總共兌換3萬3271張摸彩券。

經發局指出，活動中獎名單將公告於網站，並以公文方式通知中獎人，領獎期限至明年1月31日止，期限內未聯繫將視同放棄，另，月月抽超商禮券臉書活動剩餘或民眾未領取禮券，捐贈北台南家扶中心。

經發局副局長蕭富仁表示，建立節能商圈示範據點，首波50間商圈店家涵蓋佳里商圈、北門商圈、海安商圈等，經發局將協助補助「加裝節能循環風扇」、「招牌燈、鹵素燈泡更換為LED燈」、「防止冷氣外洩之設施」等項目，預估汰換後節電效益1年約可省下60163度電。另提供服務業、高中職校等「節能診斷輔導服務」，經發局表示，今年設備汰換計畫尚有汰換補助經費，籲轄內機關學校、服務業或室內停車場業者申請補助，可洽詢成大研究發展基金會。

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