紐約大學阿布達比分校海外招生 全台錄取8位這高中占2位

2018-12-17 12:11

〔記者萬于甄／台南報導〕紐約大學位於杜拜的阿布達比分校每年都會招收海外學生，今年全台共有8位學生錄取，其中，南科實中雙語部共有2位畢業生葉艾倪及林子媺獲得資格，相當不容易，兩人對於能前往杜拜就學相當開心，且又有全額獎學金補助，無須擔心經濟問題，直說放下心中一顆大石。

林子媺的父母雖都是台灣人，但因父親曾到美國攻讀博士學位，林子媺4歲前都在美國生活，回到台灣選擇南科實中雙語部一年級開始就讀，一念就是12年。林子媺很開心能順利錄取紐大巴布達比分校，她說，未來想鑽研英國文學寫作。

台美混血的葉艾倪，則是在台灣出生，父親是美國工程師，曾在美國海軍工作，後來在台灣認識駐唱歌手的葉母，葉艾倪3歲曾短暫回到美國生活，9歲時再回台灣念書，國二時轉入南科實中雙語部；葉艾倪表示，大一雖不分科，但之後想以社會事務與公共行政科系為目標。

南科實中秘書黃明慧表示，今年全台共有9位學生參加紐大巴布達比分校的申請入學，8人獲得錄取，南科實中去年及前年各有1名學生錄取，今年更是台灣唯一錄取2位學生的學校，校方也與有榮焉。

日前葉艾倪與林子媺收到紐大阿布達比分校錄取校徽時，兩人相當開心，趕緊與師長分享喜悅，未來將一同前往杜拜就學，兩人也說「一起念書比較有伴」，尤其該校相當國際化，學生來自全球各地，對於增廣國際視野，一定會有不少幫助。

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