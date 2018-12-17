上萬隻塑膠吸管打造「噎誕樹」 吸管佔海廢比例逐年攀升

2018-12-17 11:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕耶誕節即將到來，環保團體荒野保護協會今年利用淨灘清出的上萬隻塑膠吸管，打造成海廢吸管耶誕樹，並取名為「噎誕樹」，表示過多海廢會讓海洋噎住，盼民眾度過溫馨耶誕節的同時也能感受到環境保護的重要性。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，自2004年響應國際淨灘行動（ICC），每年都會盤點垃圾種類及數量，14年來已累積1300多筆資料，2018年淨灘活動中，排名前3名的海廢為4萬6976個寶特瓶、43733個塑膠瓶蓋，以及3萬6660隻塑膠吸管；而塑膠提袋共1萬6364個，佔今年所有海廢的5.7%，相較2008年的27.5%，明顯大幅降低。

劉月梅表示，政府今年初限塑政策上路後，漸漸告訴民眾減少使用一次性塑膠袋，並藉由商家收費達到有效減量，因此今年淨灘成果發現塑膠提袋越來越少，但塑膠吸管仍穩佔前3，這也表示若能從源頭減量，許多海廢就不會在海邊出現。

荒野保護協會棲地守護部海洋守護專員胡介申表示，今年是淨灘14年來，塑膠袋最少的一年，每一百件海廢僅5.7件塑膠袋，但塑膠吸管比例卻逐年提高，今年每一百件海廢就有12.8件塑膠吸管；若往回看，2015年塑膠袋數量比塑膠吸管還多，但是在2015到2016期間塑膠袋數量逐漸下滑，甚至和吸管出現死亡交叉，胡介申分析，這與政府2002、2003年開始推動超商、超市塑膠袋收費有關，2017年限塑政策擴及小型商家後成果更加明顯。

胡介申分析，從歷年淨灘成果可以發現，塑膠袋、吸管、飲料杯、免洗餐居幾乎年年上榜，若進一步分析海廢組成分析，光是塑膠類佔比就高達9成，與飲食有關的一次性廢棄物佔約77.1%，其中63.8％為杯子、瓶罐、吸管、提袋等和飲料相關的垃圾。

環署廢管處處長賴瑩瑩表示，調查結果對環保署來說是一大鼓勵，也讓大家知道源頭減量的法令限制，確實能帶動民眾限塑，在淨灘上也有很大幫助，尤其今年針對8萬多家飲料店、麵包店等民眾最常使用塑膠袋的小型商家推動限塑，也讓成效更明顯。

賴瑩瑩也說，去年環署和環團成立海廢平台後，把淨灘經常發現的海廢物品列入長期投入要減量的目標，並將購物用塑膠袋、免洗餐具和塑膠吸管等分成限用、擴大限用和禁用等三階段實施，2020年前都是限用階段，2020年後則是擴大限用。至於明確的禁用時間，賴瑩瑩未正面回應。

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