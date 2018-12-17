壁癌鑽出整排香菇房東都不管 網驚：裝置藝術？

2018-12-17 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕這不是裝置藝術！一名網友工作的地方壁癌相當嚴重，甚至香菇都長出來了，房東得知也不管，要房客自行處理，其他網友看了紛紛勸快搬走。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」貼出照片，可以看到牆壁上有個倒著的L字型長滿了香菇，乍看下就像是裝飾藝術，原PO說，工作室的壁癌相當嚴重，通知房東後，房東完全不幫忙，只告訴房客要自行處理，因為新地點不好找，只能先將就，「只好貼可愛塗（圖）案擋住壁癌」，沒想到遮住了壁癌，卻擋不住香菇，香菇就這樣鑽出牆壁長成了一大串，讓原PO好無奈。

網友看完紛紛留言，「人家是乾燥花造景藝術，你是乾燥菇...」「摘下來煮好給房東，還要跟他說你改行當菇農了」、「香菇不是裝飾嗎？好神奇...」「真是充滿生氣啊！」「煮個火鍋冷靜一下看怎麼解決問題吧！煮到一半你就會發現問題已經解決了」。

不少網友勸原PO趕緊搬走，「這個住久了對身體真的不好！得不償失呀！趁早搬了吧！」「再住下去運途、健康、事業、財運大概都去了了，還是另尋他處安居...」「這種環境，小心真菌類肺炎啊～快搬家吧！」

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