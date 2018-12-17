基商首次有學生上台大 校長開心到發獎學金

2018-12-17 09:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣大學「希望入學」計畫12日放榜，共錄取35名學生。其中，國立基隆商工白書宇是低收入戶，爸爸是夜班司機，媽媽是越南新移民，白書宇靠著自己努力學習積極向上，成績優異的他申請到許多獎學金，減輕父母經濟壓力；白書宇獲得錄取台大森林環境暨資源學系，基商校長陳明印今天早上頒發1萬元獎學金鼓勵，陳明印說，希望白書宇再接再厲開創人生前途。

白書宇說，他是長子，下面還有3個弟弟妹妹，因為媽媽不太懂中文，住附近的姑姑是他學習的啟蒙老師，教他學注音符號和功課，每當姑姑一週兩次買菜回家，就是他學習的機會；而他自己後來也成為弟弟妹妹的小老師，教弟妹寫字念書。

白書宇說，小學三年級導師家訪，意外發現他家中困境，導師回去後幫他申請便當免費、學雜費減免；國中三年級導師蕭培以要白書宇「靠讀書改變家中經濟，開創自己人生」。白書宇說，蕭老師的這句話，給了渾渾噩噩的他當頭棒喝，他國三時發奮讀書，考進基隆商工綜合的高中學程就讀。

白書宇的導師江芸慧說，白書宇進基商以來，一直都是班上第一名，除了功課好，他還是短跑好手，可說是允文允武；江芸慧說，值得一提的是，白書宇獲得新北市圓夢獎學金，懂事的他覺得自己受到許多不認識的人照顧，他應當要回饋社會，他去住家附近的新北市北峰圖書館當志工，讓導師都以這個懂得感恩的學生為榮。

陳明印說，基隆商工是職業學校，最近幾年才開設綜合高中學程，但是綜合高中近年來的學生都選擇社會學程，白書宇這班是基商首次有自然學程，但綜合高中還沒有人考上台大，白書宇是基隆商工首位考上台大的學生；對於白書宇不被逆境打倒仍努力學習，他頒發1萬元獎學金鼓勵。

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