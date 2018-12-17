冷空氣發威入夜輻射冷卻 北部下探12度

2018-12-17 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣發威，今晨台北最低溫來到了14.6度，板橋也跌至14度，與昨天相比驟降5度左右，白天陽光露臉，各地稍稍回溫，入夜後輻射冷卻開始發威、氣溫劇降，今晚至明晨將會出現入冬最低溫，請民眾注意保暖。

氣象達人彭啟明在臉書表示，今晨北部低溫跌到14度，濕度約70-80%，偏乾冷，預計這波冷空氣最強的時候應該落在今天到明晨，一整天北部回溫幅度有限，由於雲量明顯減少緣故，入夜後輻射冷卻開始發威，入夜至明晨北部空曠地區有機會下探到12-14度，北部民眾這兩天務必要注意家中年長的健康。

明起冷空氣會減弱，未來幾天，溫度一天比一天都會上升一些，週末北部可達18-25度，中南部甚至會來到30度，民眾可以好好把握相對晴朗的天氣；天氣型態再次改變將會出現在週日（23日），東北風稍微增強，北部東半部又回到較為濕涼的狀況。

在空汙部分，由於冷空氣偏乾，缺乏雲雨的阻隔，很容易把目前中國東岸的霧霾順道輸送過來，目前對台灣空品影響還不算特別明顯，今天是否還會增強，敏感族群可能要稍微留意。

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