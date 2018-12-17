防堵中國非洲豬瘟 律師籲做這「4件事」來守護台灣

2018-12-17 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情蔓延，我國防疫工作已提升至國安層級，呼籲民眾共同防堵豬瘟。對此，律師呂秋遠指出，「如果想到口蹄疫的時候，我們應該就會知道問題的嚴重性」，並列出4件事呼籲民眾守護台灣。

「想像有一種病毒，致死率百分之百，沒有疫苗、無藥可醫，在冷凍狀態下，也可以存活三年。如果這樣的病毒有可能傳入台灣，我們應該如何預防？」，呂秋遠以此為題在臉書表示，若疫情延燒，政府必須要在短時間內，將所有患病的豬隻殺害，畜牧產業也會全面瓦解。

呂秋遠認為，若要讓現在的台灣崩盤，最簡單的方式就是讓病毒進入台灣，而接下來政府只能不斷解決問題，「處理疫情已經不容易，加上排山倒海的指責，誰還會記得，病毒來自中國？」。

呂秋遠說，這並非只是短暫的疫情而已，中國官方目前甚至拒絕給與台灣任何非洲豬瘟的情報，提醒民眾「絕對不要網購任何肉品，若不小心帶回，請立刻通知檢疫單位」、「不可以攜帶任何與肉有關的製品回台灣」、「不要去參觀任何的畜牧農場」、「如果你現在有親友在中國，請不厭其煩的提醒他們，要遵守以上三件事」。

呂秋遠進一步說，這4件事若做不到，有可能會造成台灣豬肉產業徹底瓦解，吃不到滷肉飯只是小事，更可能導致台灣往後再也無法出口任何豬肉；他語重心長說，「如果要去中國，回來就好，但別把病毒帶回來家裡。台灣是我們的家，我們一起來守護她」。

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