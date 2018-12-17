機車靠右騎竟因白線挨罰 檢舉達人要網友「法條自己查」

2018-12-17 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕機車騎右側卻被罰，原因竟是地上的白線釀禍，一名網友在臉書PO文表示，要抱怨違規人「一直違規~我們檢舉不完阿」，貼出檢舉單更聲稱自己是檢舉達人，引起網友怒火，底下留言一片噓聲。

臉書社團「爆怨公社」15日出現一名自稱是檢舉達人的男子，男子貼出一篇檢舉機車騎士行駛於15公分白線外，成功遭罰鍰600元的文章，更抱怨檢舉很累人並說：「10公分白線、15公分白線，2條很難判斷嗎？」

據了解，白線有分成10公分及15公分，一般紅線的寬度即為10公分，15公分的白線屬於「邊線」，依《道路交通管理處罰條例》第45條第12項「任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛」可開罰600元罰鍰。

網友看完貼文紛紛批「檢舉達人是櫻櫻美代子嗎？」、「檢舉這個，真的很靠北」、「人家騎邊線，就怕被撞啊，這樣不行？」；有網友表示，不反對檢舉，但真的要看情況，倘若機車並沒有與車爭道，也不用這樣趕盡殺絕。

該貼文湧入近1000多則留言，連原PO自己都說：「這麼多則留言，有點狂。」另有網友表示，檢舉沒什麼要緊，但故意引文討罵就不太好了。

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