克服掉入「甜蜜」陷阱 南投推減糖新運動

2018-12-17 09:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣總人口數已跌破50萬大關，僅剩49萬7000多人，但罹患糖尿病的人數卻高達2萬8000多人，換言之100人便約有6人是糖尿病友，令衛生局十分重視，特別與縣內學校及餐飲業者共同推動「減糖新運動」措施，期讓大小朋友在滿足口腹之慾的同時，也不要掉入舌尖上的甜蜜陷阱﹗

「糖」是撫慰人心的催化劑，也是許多人餐後完美的結尾，但在甜點、糕餅等美食誘人的外表下，往往潛藏危及健康的危機，稍有不慎攝取過量的添加糖，不僅會造成肥胖、蛀牙，甚至可能誘導許多慢性病發生，包括高血壓、脂肪肝、代謝症候群等等，尤以糖尿病最常見，叫人怎能不謹慎?又每日攝取多少的「糖」才算不過量?也備受各界關注。

南投縣衛生局指出，在中央最新發布的「國民飲食指標」資料中，將「糖」攝取的標準值界定在不超過每日飲食總熱量的10%，以每日熱量攝取量2000大卡為例，每日添加糖攝取量不宜超過200大卡，也就是50公克的糖，大約是10顆方糖的量。

因此，在祭出「減糖新運動」措施下，衛生局特別輔導超商、早餐店、速食店、飲料店甚至傳統雜貨店，也推出無添加糖之餐飲，並結合學校、社區及職場，導入營養衛生教育宣導及減糖飲食知能，營造更健康的飲食環境，鼓勵大家踴躍加入「減糖新運動」行列，進而遠離糖尿病等疾病找上門。

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